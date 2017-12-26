Суд продлил арест экс-замначальника ГСУ при ГУ МВД Нижегородской области до 29 марта

Зал судебных заседаний
Фото:
Суд продлил арест экс-замначальника Главного следственного управления (ГСУ) при ГУ МВД Нижегородской области на 3 месяца.
Как сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 26 декабря 2017 года, суд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитника об избрании в его отношении меры пресечения в виде домашнего ареста. Суд счел, что необходимо выполнить еще ряд следственных и процессуальных действий, в частности, получить результаты дактилоскопической и фоноскопической экспертиз.
Арест продлен до 29 марта 2018 года включительно.
Напомним, в конце ноября суд арестовал до 29 декабря экс-замначальника ГСУ. Арестованный подозревается в преступлении, предусмотренным ч.5 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
По версии следствия, замначальника обещал подозреваемым по делу о незаконной банковской деятельности способствовать в уходе от законной ответственности за взятку в более чем 40 млн рублей.
Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+