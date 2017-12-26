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Происшествия

Суд продлил арест экс-замначальника ГСУ при ГУ МВД Нижегородской области до 29 марта

26 декабря 2017 15:56  [161] Происшествия
Зал судебных заседаний

Зал судебных заседаний

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Суд продлил арест экс-замначальника Главного следственного управления (ГСУ) при ГУ МВД Нижегородской области на 3 месяца.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона 26 декабря 2017 года, суд отказал в удовлетворении ходатайства обвиняемого и его защитника об избрании в его отношении меры пресечения в виде домашнего ареста. Суд счел, что необходимо выполнить еще ряд следственных и процессуальных действий, в частности, получить результаты дактилоскопической и фоноскопической экспертиз.

Арест продлен до 29 марта 2018 года включительно.

Напомним, в конце ноября суд арестовал до 29 декабря экс-замначальника ГСУ. Арестованный подозревается в преступлении, предусмотренным ч.5 ст.291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

По версии следствия, замначальника обещал подозреваемым по делу о незаконной банковской деятельности способствовать в уходе от законной ответственности за взятку в более чем 40 млн рублей.

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