Слушания по проекту планировки территории для строительства аквапарка пройдут в Нижнем Новгороде 15 января Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Слушания по проекту планировки территории по пр. Гагарина пройдут в Нижнем Новгороде 15 января 2018 года. Соответствующий документ размещен на сайте Гордумы.

Согласно опубликованной информации, публичные слушания по проекту планировки территории от д. 21 до д. 60 по пр. Гагарина пройдут в школе №47 (пр.Гагарина,д.44) 15 января 2018 года в 18:00. Инициатором слушаний выступает ООО "Акватория развлечений".

Ознакомиться с материалами к слушаниям можно на информационных стендах администрации Советского района Нижнего Новгорода (пл. Советская, дом 1), а также в д.11 по ул. Краснозвездная.

Напомним, что ООО "Акватория развлечений" намерено достроить аквапарк на пр. Гагарина (дом №60) в IV квартале 2019 года.

Напомним также, что аквапарк на проспекте Гагарина изначально планировалось построить к августу 2016 года. Эскизный проект объекта градостроительный совет Нижегородской области утвердил в мае 2014 года.

СПРАВКА:

ООО "Акватория развлечений" зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 2011 году. Уставный капитал 20 тысяч рублей. Директор - Саркис Альбертович Микаелян, учредитель – АО "Меренга".

АО "Меренга" зарегистрировано в Москве в 2010 году. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Гендиректор – Ашот Арташесович Симонян. Единственный учредитель – Людмила Викторовна Антонова.