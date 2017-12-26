Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин намерен объединить минэкономики и мининвест Экономика

Правительство Нижегородской области Фото: НИА "Нижний Новгород"

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин намерен объединить минэкономики и мининвест.

26 декабря 2017 года во время встречи с представителями общественности, руководителями предприятий и органов власти Никитин назвал основные задачи по повышению инвестиционной привлекательности региона.

"Сегодня даже на фоне соседних регионов ПФО Нижегородская область существенно отстает по показателям объема инвестиций и количеству инвесторов. При этом объем инвестиций в основной капитал снижается", - отметил он.

"Нам предстоит большая работа в самых разных сферах: снизить административные барьеры, усовершенствовать систему "единого окна", расширить спектр электронных услуг, сократить сроки выделения земли. Также необходима активизация работы с федеральными институтами развития", - добавил Никитин.

"Считаю необходимым консолидировать функции по привлечению инвестиций и экономическому развитию в одном органе исполнительной власти – министерстве экономического развития и инвестиций", - заявил глава региона.

Кроме того, по мнению Глеба Никитина, необходимо создать Корпорацию развития Нижегородской области, которая должна будет "сконцентрироваться на эффективной работе с инвесторами".

Он поручил министерству экономики и конкурентной политики области внести соответствующие предложения.

Напомним также, в ноябре Никитин не исключал реформирования инвестиционного совета.