Правительство РФ передало здание бывшей фабрики "Маяк" в собственность Нижегородской области Культура и отдых

Нижневолжская набережная, д.11 Фото: Google maps

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство РФ передало здание бывшей фабрики "Маяк" (Нижневолжская набережная, д.11) в собственность Нижегородской области. Об этом, как сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", сообщил врио губернатора Глеб Никитин во время встречи с представителями общественности, руководителями предприятий и органов власти 26 декабря 2017 года.

По его словам, вчера было подписано распоряжение о передаче региону здания банка Рукавишникова, бывшей фабрики "Маяк". Никитин назвал его архитектурной доминантой Нижнего Новгорода и сказал, что нужно правильно этим зданием распорядиться.

Он подчеркнул также, что считает необходимым создать в регионе центр творческих индустрий и поручил министерству культуры дать предложения по созданию такого центра. "Считаю возможным его размещение на территории передаваемого нам здания бывшей фабрики "Маяк", - добавил врио губернатора.

Напомним, одним из собственников здания бывшей фабрики на Нижневолжской набережной д.11 в Нижнем Новгороде является ФГУП "ФТ-Центр". Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области в текущем году выдало организации предписание о необходимости реставрации объекта, однако оно исполнено не было, в связи с чем был составлен протокол об административном правонарушении. Новый срок реставрации, указанный управлением, - март 2018 года.

В начале декабря нынешний руководитель ФГБОУ "Нижегородская государственная консерватория им. Глинки" Юрий Гуревич сообщал, что есть предложение включить в объектный комплекс консерватории здание бывшей фабрики "Маяк" после его реконструкции. На базе здания консерватория рассчитывает получить зал для проведения музыкально-театральных представлений.