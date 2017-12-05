"Есть предложение включить в объектный комплекс консерватории реконструированное здание бывшей фабрики "Маяк", - Юрий Гуревич Культура и отдых

Юрий Гуревич Фото: Соцсеть

"Есть предложение включить в объектный комплекс консерватории реконструированное здание бывшей фабрики "Маяк", - сказал заведующий кафедрой народных инструментов Нижегородской государственной консерватории им. Глинки Юрий Гуревич 6 декабря 2017 года.

Как сообщает ТАСС, такую инициативу Гуревич, который предложен на пост ректора консерватории вместо Эдуарда Фертельмейстера, озвучил сегодня на совещании в минкульте РФ.

Основной задачей на ближайшее время Гуревич назвал формирование Центральной музыкальной школы при вузе по примеру Московской, Санкт-Петербургской, Ростовской консерваторий.

"В связи с этим есть предложение включить в объектный комплекс консерватории реконструированное здание бывшей фабрики "Маяк". Это здание относится к федеральному подчинению, оно сейчас в заброшенном состоянии, так что перед нами стоит задача его реконструировать", - сказал он, добавив, что на базе здания консерватория также получит зал для проведения музыкально-театральных представлений.

Напомним, одним из собственников здания бывшей фабрики на Нижневолжской набережной д.11 в Нижнем Новгороде является ФГУП "ФТ-Центр". Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области в текущем году выдало организации предписание о необходимости реставрации объекта, однако оно исполнено не было, в связи с чем был составлен протокол об административном правонарушении. Новый срок реставрации, указанный управлением, - март 2018 года.