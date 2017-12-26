Глеб Никитин считает необходимым оптимизировать нижегородскую систему соцобслуживания и передать часть функций НКО Общество

Глеб Никитин Фото: НИА "Нижний Новгород"

Глеб Никитин считает необходимым оптимизировать нижегородскую систему соцобслуживания и передать часть функций НКО.

26 декабря 2017 года он провел встречу с представителями общественности, руководителями предприятий и органов власти.

Он рассказал, что поставил задачу усилить контроль в этой сфере, оптимизировать систему стационарного социального обслуживания и разработать закон о социальной политике, который бы определил основные принципы, направления, формы и категории получателей мер социальной поддержки.

"Мы должны активнее развивать сектор социально ориентированных НКО, которые могут взять на себя часть функций государства в социальной сфере: сейчас доля услуг предоставляемых НКО у нас в сравнении с другими регионами низка. А ведь надо признать, что волонтеры и представители некоммерческих организаций зачастую лучше, чем власть справляются с проблемами помощи пожилым людям и инвалидам. Надо поддерживать таких активистов и оказывать им всемерное содействие", - заявил он.

Кроме того, врио губернатора сообщил, что в регионе будет создаваться областной центр молодежных инициатив. "Как правило, волонтерами становятся молодые люди, в возрасте до 30 лет. Это совершенно иное поколение, нацеленное на успех, самосовершенствование, творческую самореализацию. Ген справедливости у них с рождения, а стремление изменить мир непреодолимо. Надо им не мешать! Более того, мы планируем им помогать в этом стремлении и будем создавать областной центр молодежных инициатив на базе одного из учреждений министерства образования. Филиалы будут открыты и в районных центрах. Уверен, что на базе этих центров родятся новые прорывные идеи, а молодые люди активнее включатся в процесс государственного управления и принятия решений по стратегически важным вопросам развития области", - сказал Глеб Никитин.

"Современным школьникам нужны компетенции в тех профессиях, название которых еще не придуманы. А программы робототехники, киберспорта, 3-D моделирования похоже скоро войдут в число обязательных школьных дисциплин, таких как русский язык или математика. Для того чтобы приблизиться к этому, нам предстоит начать реализацию проекта "Цифровая школа", призванного дать школьникам знания, необходимые в будущем "цифровом" мире". Мы должны внимательно следить за изменениями, которые происходят в образовательной сфере и вовремя на них реагировать, чтобы не оказаться в числе аутсайдеров. Особое внимание при этом уделить развитию системы целевого обучения педагогов и поддержку молодых педагогов на начальном этапе карьеры", - подчеркнул глава региона.