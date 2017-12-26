Последние новости рубрики Общество
27 декабря 2017 18:22  [101] Гармонь ручной работы XIX века с нижегородской мусоросортировочной линии передана в музей
27 декабря 2017 18:16  [109] Более 50 школьников Канавинского района Нижнего Новгорода приняли участие в конкурсе "Ледовая фантазия"
27 декабря 2017 17:55  [84] "Ростелеком" наградил призера конкурса "Спасибо Интернету!" из Арзамаса Нижегородской области
27 декабря 2017 17:54  [143] Бывший директор Нижегородского ТЮЗа Виктор Симакин скончался 26 декабря
27 декабря 2017 17:25  [127] Более тысячи домов подлежат сносу и расселению в Нижегородской области по данным на декабрь 2017 года
27 декабря 2017 16:49  [105] Почти 99% нижегородских школьников успешно написали итоговое сочинение в 2017 году
27 декабря 2017 16:21  [259] "Газпром межрегионгаз" предупреждает об отключении газа за долги семи предприятиям Нижегородской области с 29 декабря
27 декабря 2017 15:48  [160] НОКК планирует вложить 400 млн рублей в модернизацию 11 котельных в Володарском районе Нижегородской области
27 декабря 2017 15:37  [264] Нижегородский метрополитен получил 23 новых вагона
27 декабря 2017 14:11  [438] "Теплоэнерго" сообщило о снижении тарифа на теплоснабжение для нижегородцев с начала 2018 года
Общество

"Старт-Строй" возобновил строительство дома №4 ЖК "Аквамарин" в Нижнем Новгороде после приостановки

27 декабря 2017 12:02  [464] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ООО "Старт-Строй" возобновило строительство дома №4 в ЖК "Аквамарин" в Нижнем Новгороде после приостановки. Об этом сообщила пресс-служба ГК "Столица Нижний" 27 декабря 2017 года.

Согласно информации, 26 декабря 2017 года арбитражный суд области вынес определение, согласно которому прекращается исполнение административного наказания ООО "Старт-Строй" в виде приостановления деятельности по строительству многоквартирного жилого дома №4 (по генплану) в жилом комплексе "Аквамарин" (ул. Деревообделочная, 2 (участок №4)).

"Инспекция государственного строительного надзора Нижегородской области подтвердила в суде, что 04.12.2017 ООО "Старт-Строй" исполнило требования инспекции и предоставило положительное заключение экспертизы по изменениям в проект. Инспекция также подтвердила отсутствие оснований для приостановления деятельности ООО "Старт-Строй" по строительству данного жилого дома", - говорится в сообщении.

"Строительство объекта продолжается, оснований для опасений по вопросу несоблюдения сроков строительства нет", - резюмируется в пресс-релизе.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph