"Старт-Строй" возобновил строительство дома №4 ЖК "Аквамарин" в Нижнем Новгороде после приостановки

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ООО "Старт-Строй" возобновило строительство дома №4 в ЖК "Аквамарин" в Нижнем Новгороде после приостановки. Об этом сообщила пресс-служба ГК "Столица Нижний" 27 декабря 2017 года.
Согласно информации, 26 декабря 2017 года арбитражный суд области вынес определение, согласно которому прекращается исполнение административного наказания ООО "Старт-Строй" в виде приостановления деятельности по строительству многоквартирного жилого дома №4 (по генплану) в жилом комплексе "Аквамарин" (ул. Деревообделочная, 2 (участок №4)).
"Инспекция государственного строительного надзора Нижегородской области подтвердила в суде, что 04.12.2017 ООО "Старт-Строй" исполнило требования инспекции и предоставило положительное заключение экспертизы по изменениям в проект. Инспекция также подтвердила отсутствие оснований для приостановления деятельности ООО "Старт-Строй" по строительству данного жилого дома", - говорится в сообщении.
"Строительство объекта продолжается, оснований для опасений по вопросу несоблюдения сроков строительства нет", - резюмируется в пресс-релизе.
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