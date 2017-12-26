"Старт-Строй" возобновил строительство дома №4 ЖК "Аквамарин" в Нижнем Новгороде после приостановки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ООО "Старт-Строй" возобновило строительство дома №4 в ЖК "Аквамарин" в Нижнем Новгороде после приостановки. Об этом сообщила пресс-служба ГК "Столица Нижний" 27 декабря 2017 года.

Согласно информации, 26 декабря 2017 года арбитражный суд области вынес определение, согласно которому прекращается исполнение административного наказания ООО "Старт-Строй" в виде приостановления деятельности по строительству многоквартирного жилого дома №4 (по генплану) в жилом комплексе "Аквамарин" (ул. Деревообделочная, 2 (участок №4)).

"Инспекция государственного строительного надзора Нижегородской области подтвердила в суде, что 04.12.2017 ООО "Старт-Строй" исполнило требования инспекции и предоставило положительное заключение экспертизы по изменениям в проект. Инспекция также подтвердила отсутствие оснований для приостановления деятельности ООО "Старт-Строй" по строительству данного жилого дома", - говорится в сообщении.

"Строительство объекта продолжается, оснований для опасений по вопросу несоблюдения сроков строительства нет", - резюмируется в пресс-релизе.