Бывший директор Нижегородского ТЮЗа Виктор Симакин скончался 26 декабря Общество

Виктор Симакин Фото: Нижегородский ТЮЗ

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Бывший директор Нижегородского ТЮЗа Виктор Симакин скончался 26 декабря 2017 года. Об этом сообщается на сайте театра юного зрителя.



Как отмечается в сообщении, прощание состоится в 28 декабря в 11:00 в Спасо-Преображенской (Карповской) церкви по адресу: ул. Суздальская, д. 58. Отправление автобуса от театра – в 10:00. Коллектив Нижегородского ТЮЗа выражает глубокое соболезнование родным и близким Виктора Симакина.



СПРАВКА:

Виктор Симакин родился в 1945 году в городе Горьком. Работал слесарем на заводе и служил на Балтийском флоте. Затем окончил ГИТИС (режиссерский факультет), работал актером и режиссером в разных театрах. В 1987-89 гг был главным режиссером Горьковского ТЮЗа, затем занимал аналогичную должность в Костромском государственном областном драматическом театре имени А.Н. Островского. Был художественным руководителем, а затем директором Нижегородского ТЮЗа в 2000-2006 и затем вновь с 2009 года.

Награжден Государственной премией РСФСР им. Станиславского за спектакль "Васса Железнова". Являлся Заслуженным деятелем искусств РФ, лауреатом премии имени Н.И. Собольщикова-Самарина, дважды лауреатом премии города Нижнего Новгорода. В качестве режиссера на сцене ТЮЗа поставил спектакли: "Завтра была война", "Мэкки-нож", "Принцесса Турандот", "Сны Евгении", "Фартовые девочки", "Бедность не порок", "Блин-2", "Вишневый сад", "Васса Железнова", "Жена мужа в Париж провожала".