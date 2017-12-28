Последние новости рубрики Спорт
28 декабря 2017 09:12  [278] Нижегородский ХК "Торпедо" уступил ЦСКА со счётом 1:5
27 декабря 2017 19:01  [302] Вице-премьер РФ Виталий Мутко покинул пост председателя оргкомитета ЧМ-2018
27 декабря 2017 13:05  [212] Нижегородская администрация планирует завершить отбор городских волонтеров к ЧМ в марте 2018 года
26 декабря 2017 19:11  [447] НРО ОНФ представило эскизный проект планировки стадиона "Водник" 26 декабря
25 декабря 2017 13:59  [195] Нападающий нижегородского "Торпедо" Даниил Веряев не вошёл в молодёжную сборную чемпионата мира-2018
25 декабря 2017 13:19  [319] Экипировку с символикой ЧМ почти на 2 млн рублей планирует закупить дирекция спортмероприятий в Нижнем Новгороде
25 декабря 2017 12:03  [214] Нижегородский ХК "Торпедо" проиграл хабаровскому "Амуру" со счётом 1:3
25 декабря 2017 10:11  [254] БК "Нижний Новгород" победил "Самару" и вышел в "Финал четырёх" Кубка России
25 декабря 2017 08:30  [443] Дирекция по проведению спортмероприятий направит 2 млн рублей на теле- и радиорекламу матчей ЧМ в Нижнем Новгороде
24 декабря 2017 10:33  [220] Нижегородский волейбольный клуб "Спарта" обыграл курский "ЮЗГУ-Атом" в матче 23 декабря
Спорт

Нижегородский ХК "Торпедо" уступил ЦСКА со счётом 1:5

28 декабря 2017 09:12  [278] Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский ХК "Торпедо" уступил ЦСКА (Москва) со счётом 1:5. Об этом сообщается на сайте клуба.

Матч состоялся 27 декабря в Нижнем Новгороде

Как сообщает пресс-служба "Торпедо", первые два периода команды провели в равной борьбе. В первом периоде гол в большинстве реализовал игрок ЦСКА Мксим Шалунов, во втором Константин Окулов довёл счет до 2:0 в пользу москвичей. "Впрочем, еще до перерыва Егор Дугин с громким криком "не унывать!" расстрелял ворота соперника, отправив жизненно важный "гол в раздевалку" - 1:2", - говорится в сообщении на сайте.

Но в третьем периоде армейцы Роман Любимов и Сергей Шумаков забросили по шайбе уже в дебюте, а Андрей Кузьменко подвел итог под финальным счетом встречи - 1:5. "Тем не менее, болельщики поблагодарили "Торпедо" за самоотверженные действия и равную борьбу на протяжении большей части игры, проводив команду с площадки аплодисментами", - отмечается в пресс-релизе.

Напомним, что в предыдущем выездном матче 24 декабря ХК "Торпедо" проиграл хабаровскому "Амуру" со счётом 1:3.

Следующий матч "Торпедо" проведёт на выезде в Череповце с "Северсталью" 29 декабря.

Copyright © 1999 - 2017 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph