Нижегородский ХК "Торпедо" уступил ЦСКА со счётом 1:5 Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский ХК "Торпедо" уступил ЦСКА (Москва) со счётом 1:5. Об этом сообщается на сайте клуба.

Матч состоялся 27 декабря в Нижнем Новгороде

Как сообщает пресс-служба "Торпедо", первые два периода команды провели в равной борьбе. В первом периоде гол в большинстве реализовал игрок ЦСКА Мксим Шалунов, во втором Константин Окулов довёл счет до 2:0 в пользу москвичей. "Впрочем, еще до перерыва Егор Дугин с громким криком "не унывать!" расстрелял ворота соперника, отправив жизненно важный "гол в раздевалку" - 1:2", - говорится в сообщении на сайте.

Но в третьем периоде армейцы Роман Любимов и Сергей Шумаков забросили по шайбе уже в дебюте, а Андрей Кузьменко подвел итог под финальным счетом встречи - 1:5. "Тем не менее, болельщики поблагодарили "Торпедо" за самоотверженные действия и равную борьбу на протяжении большей части игры, проводив команду с площадки аплодисментами", - отмечается в пресс-релизе.

Напомним, что в предыдущем выездном матче 24 декабря ХК "Торпедо" проиграл хабаровскому "Амуру" со счётом 1:3.

Следующий матч "Торпедо" проведёт на выезде в Череповце с "Северсталью" 29 декабря.