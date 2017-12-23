Нижегородский ХК "Торпедо" проиграл хабаровскому "Амуру" со счётом 1:3 Спорт

Нижегородский ХК "Торпедо" проиграл хабаровскому "Амуру" со счётом 1:3 в заключительном матче дальневосточного выездного турне, который состоялся 24 декабря 2017 года. Об этом сообщается на сайте клуба.

Как сообщает пресс-служба нижегородского клуба, "Амур" на первых минутах матча обрушил шквал атак на ворота "Торпедо". Нижегородцы к середине стартового периода смогли выровнять игру. "Определенный отпечаток на ход встречи наложило большое количество удалений. Если в первой двадцатиминутке заброшенных шайб не было, то во второй трети игра в неполных составах стала ключевой", - говорится в сообщении.

В середине матча хабаровчане забросили три безответные шайбы в ворота "Торпедо" - дублем отметился Алексей Бывальцев, еще одну шайбу забросил Владислав Ушенин. После третьей шайбы Станислав Галимов уступил место в воротах Ивану Лисутину.

"К чести "Торпедо", команда продолжала бороться до финальной сирены. На 51-й минуте Денис Паршин отквитал одну шайбу. После этого у нижегородцев было еще несколько хороших возможностей отличиться, но хозяев выручил вратарь", - рассказывается на сайте "Торпедо".

Следующим матч КХЛ "Торпедо" проведёт 27 декабря с ЦСКА.