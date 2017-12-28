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Бизнес

"Литейный завод "РосАЛит" стал получателем первого займа нижегородского ФРП

28 декабря 2017 13:22  [178] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

ООО "Литейный завод "РосАЛит" (г. Заволжье Городецкого района Нижегородской области, входит в автомобильный холдинг SOLLERS) стало получателем первого займа нижегородского ФРП.

Как сообщили в региональном минпроме, 28 декабря 2017 года, он предоставлен проекту технологической модернизации алюминиевого литьевого производства.

По словам и.о. министра промышленности, торговли и предпринимательства области Максима Черкасова, ставка составила 5% годовых. Сумма займа составила 41,6 млн рублей, из которых 12,5 млн предоставлены региональным Фондом, а 29,1 млн - федеральным Фондом развития промышленности.

Максим Черкасов также рассказал, что в результате реализации проекта "предприятие внедрит передовую европейскую технологию в области автоматизации процессов литейного производства деталей сложной формы".

"Кроме увеличения производственных мощностей, модернизация позволит предприятию на 30% сократить энергозатраты, повысить качество выпускаемых изделий и увеличить выпуск литых деталей из алюминиевого сплава для предприятий автомобильной промышленности, таких как УАЗ, "ЦФ КАМА", "Форд". За период использования займа объем дополнительных налоговых поступлений в бюджеты разных уровней составит около 32 млн рублей. Общая стоимость проекта 84,6 млн рублей", - сообщил глава регионального минпрома.

Руководитель нижегородского ФРП Алексей Назаров добавил, что в региональном фонде развития промышленности стартовый порог займа снижен до 20 млн рублей (в федеральном фонде это 50 млн рублей).

По его словам, сейчас в региональном фонде идет работа по заявкам 11 компаний на сумму 385 млн рублей. "Важно отметить, что мы помогаем нижегородским предприятиям и в оформлении заявок на программы федерального фонда. На сегодняшний день это уже пять компаний с проектами на сумму более 1 млрд рублей", - заявил Назаров.

Напомним, по данным на середину декабря 2017 года, в региональном ФРП велась работа с 12 заявками на сумму 427 млн рублей.

СПРАВКА:
ООО "Литейный завод "РосАЛит" зарегистрировано в г. Заволжье в 2005 году. Уставный капитал 478 млн 327,9 тысяч рублей. Гендиректор Михаил Владимирович Серегин. Единственный учредитель ОАО "Заволжский моторный завод".

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