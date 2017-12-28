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Политика

Экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев поручился за Олега Сорокина

28 декабря 2017 14:42  [1946] Политика
Олег Сорокин, Владимир Герасичкин и Валерий Шанцев

Олег Сорокин, Владимир Герасичкин и Валерий Шанцев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев поручился за зампредседателя Заксобрания, экс-главу Нижнего Новгорода Олега Сорокина. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" с заседания в Нижегородском областном суде 28 декабря 2017 года.

Сегодня рассматривается апелляция на решение суда об аресте экс-главы Нижнего Новгорода. Судебное заседание проходит в отсутствие обвиняемого, связь с ним осуществляется посредством видеотрансляции, которая работает с перебоями. Сам арестованный находится в СИЗО №2 в Кстовском районе Нижегородской области. Причины его недоставки не назывались.

Сорокин заявил ходатайство о допуске Евгения Прилепина (писатель Захар Прилепин, - прим. НИА "Нижний Новгород"), присутствующего на суде, в качестве своего защитника, однако суд в этом отказал. При этом суд удовлетворил просьбу Олега Сорокина о том, чтобы Прилепин был допрошен на заседании для дачи характеристики обвиняемому.

Адвокат Сергей Лебедев ходатайствовал о приобщении к делу медицинских заключений из нижегородской областной больницы им. Семашко об имеющихся у Сорокина заболеваниях. Суд с ходатайством согласился.

Зампредседателя ЗС НО пожаловался на проблемы со здоровьем, а также на то, что встречи с врачом у него не было, хотя он о ней просил.

Адвокат, депутат городской Думы Нижнего Новгорода Игорь Нагорный заявил ходатайство о приобщении характеристики на Сорокина от экс-губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, в которой тот поручился за обвиняемого и попросил суд заменить меру пресечения на домашний арест. Аналогичные ходатайства были представлены от народной артистки РФ Надежды Бабкиной, телеведущих Дмитрия Диброва и Арины Шараповой, нижегородского бизнес-омбудсмена Павла Солодкого, главы Семеновского г.о. Николая Носкова (Сорокин является почетным жителем г. Семенова, - прим. НИА "Нижний Новгород"), депутата Гордумы Владимира Герасичкина (КПРФ).

Напомним, Сорокин был арестован 19 декабря 2017 года. Большинство журналистов в здание Нижегородского районного суда не пустили, несмотря на то, что заседание было открытым для СМИ. Ему было предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Экс-мэр обвиняется в том, что получил взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера в особо крупном размере за общее покровительство и попустительство по службе.

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