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Общество

Сотрудники ГАЗа в Нижнем Новгороде уйдут в корпоративный отпуск с 9 по 20 января 2018 года

29 декабря 2017 15:48  [138] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Сотрудники ГАЗа в Нижнем Новгороде уйдут в корпоративный отпуск с 9 по 20 января 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Группы ГАЗ 29 декабря 2017 года.

Согласно информации, с 9 по 20 января включительно ГАЗ предоставит производственным работникам первые две из четырех положенных по закону недель ежегодного оплачиваемого отпуска.

Во время отпуска на ГАЗе будут проведены работы по модернизации конвейеров и других производственных комплексов, необходимые для развития производства новых моделей автомобилей семейства NEXT с увеличенной грузоподъемностью: "ГАЗели NEXT 4,6" и "ГАЗона NEXT 10". Также во время корпоративного отпуска на предприятии пройдет сервисное обслуживание оборудования, которое невозможно организовать без остановки действующего производства.

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Теги:
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