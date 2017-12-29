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Сотрудники ГАЗа в Нижнем Новгороде уйдут в корпоративный отпуск с 9 по 20 января 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Группы ГАЗ 29 декабря 2017 года.
Согласно информации, с 9 по 20 января включительно ГАЗ предоставит производственным работникам первые две из четырех положенных по закону недель ежегодного оплачиваемого отпуска.
Во время отпуска на ГАЗе будут проведены работы по модернизации конвейеров и других производственных комплексов, необходимые для развития производства новых моделей автомобилей семейства NEXT с увеличенной грузоподъемностью: "ГАЗели NEXT 4,6" и "ГАЗона NEXT 10". Также во время корпоративного отпуска на предприятии пройдет сервисное обслуживание оборудования, которое невозможно организовать без остановки действующего производства.
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