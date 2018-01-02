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Общество

Приём заявок на конкурс символики к 100-летию комсомола проходит в Нижегородской области в январе-марте 2018 года

02 января 2018 17:56  [114] Общество

Приём заявок на конкурс символики к 100-летию комсомола проходит в Нижегородской области в январе-марте 2018 года. Об этом сообщает общественная организация "Комсомольская площадь" 2 января 2018 года.

Как сообщается в пресс-релизе, на конкурс принимаются идеи слоганов и логотипов, которые могут быть использованы для создания памятных значков, магнитов, кружек, футболок и другой сувенирной продукции, а также при оформлении плакатов и благодарственных писем.

Заявки на конкурс принимаются с 2 января до 15 марта на электронную почту vlksmnn@yandex.ru. Сами конкурсные работы – эскизы и разработки – принимаются до апреля 2018 года. Итоги конкурса будут подведены в апреле 2018 года на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия ВЛКСМ в Нижегородской области.

Победители и призеры в каждой номинации будут награждены благодарственными письмами оргкомитета и памятными подарками.

Как сообщалось ранее, нижегородский оргкомитет по подготовке к празднованию 100-летия ВЛКСМ планирует создать виртуальный музей комсомола. Предварительно датой запуска интернет-портала называлось 29 октября 2017 года.

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