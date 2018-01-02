Около 83 тысяч человек приняли участие в новогодних мероприятиях в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 83 тысяч человек приняли участие в новогодних мероприятиях в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ 2 января 2018 года.

Согласно информации, на территории региона состоялось 92 публичных мероприятия, в которых приняли участие 20 тысяч 657 человек. В Нижнем Новгороде новогодние празднования посетили около 83 тысяч человек, из них более 15 тысяч – на ул. Минина и Пожарского. Как сообщает МВД, нарушений общественного порядка допущено не было.

В охране общественного порядка во время проведения праздничных торжеств было задействовано около тысячи сотрудников ОВД, 161 работник частных охранных организаций, 42 сотрудника ОМОН, 100 военнослужащих Росгвардии и 233 добровольных народных дружинников.

Напомним, что, по данным областного ГУ МЧС, 31 декабря 2017 года и 1 января 2018 года в регионе не было зарегистрировано пожаров в результате применения пиротехники и на объектах проведения массовых новогодних мероприятий.