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Общество

Около 83 тысяч человек приняли участие в новогодних мероприятиях в Нижнем Новгороде

02 января 2018 15:45  [310] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Около 83 тысяч человек приняли участие в новогодних мероприятиях в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ 2 января 2018 года.

Согласно информации, на территории региона состоялось 92 публичных мероприятия, в которых приняли участие 20 тысяч 657 человек. В Нижнем Новгороде новогодние празднования посетили около 83 тысяч человек, из них более 15 тысяч – на ул. Минина и Пожарского. Как сообщает МВД, нарушений общественного порядка допущено не было.

В охране общественного порядка во время проведения праздничных торжеств было задействовано около тысячи сотрудников ОВД, 161 работник частных охранных организаций, 42 сотрудника ОМОН, 100 военнослужащих Росгвардии и 233 добровольных народных дружинников.

Напомним, что, по данным областного ГУ МЧС, 31 декабря 2017 года и 1 января 2018 года в регионе не было зарегистрировано пожаров в результате применения пиротехники и на объектах проведения массовых новогодних мероприятий.

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