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Происшествия

Два человека погибли на пожарах в Нижегородской области 1 января

02 января 2018 14:57  [286] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Два человека погибли на пожарах в Нижегородской области 1 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Как отметили в МЧС, год назад за период 31 декабря-1 января в регионе в результате пожаров погибло шесть человек, в этом году – двое. Первый пожар произошёл в личном жилом доме в рабочем посёлке Ближнее Песочное (г.о.г. Выкса). В результате пожара сгорел дом с надворными постройками на площади 96 кв.метров. На месте пожара было обнаружено тело 64-летнего мужчины. Кроме того, 61-летняя женщина с ожогами была госпитализирована в ЦРБ. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электрооборудования.

В этот же день на пожаре в селе Хрипуново Ардатовского района погибла 70-летняя пенсионерка. В результате пожара сгорел дом на площади 48 кв.метров. Предполагается, что причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Всего, по данным МЧС, за два праздничных дня с 31 декабря 2017 года по 1 января 2018 года на территории Нижегородской области произошло 18 пожаров, что на четыре пожара больше, чем за аналогичный период прошлого года. "В эти дни большинство пожаров произошли в жилом фонде. Основными причинами пожаров стали: неосторожное обращение с огнем - три случая, семь пожаров произошли из-за неисправного печного отопления, еще пять – в результате нарушений при эксплуатации или неисправности электрооборудования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пожаров в результате применения пиротехники и на объектах проведения массовых новогодних мероприятий в регионе не зарегистрировано.

Напомним, что жилой дом на площади почти 100 кв. метров сгорел в городском округе Выкса 1 января 2018 года.

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Теги:
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