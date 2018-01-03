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Экономика

Нижегородское правительство в 2017 году привлекло почти на 10% больше федеральных средств, - минэкономики

04 января 2018 11:38  [178] Экономика
правительство Нижегородской области

правительство Нижегородской области

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородское правительство в 2017 году привлекло почти на 10% больше федеральных средств, чем в 2016 году. Такова предварительная оценка министерства экономики региона.

Так, за 11 месяцев 2017 года в Нижегородскую область поступило 29,6 млрд рублей федеральных средств по 22 госпрограммам Российской Федерации, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

По данным министерства, за январь-ноябрь 2017 года средства федерального бюджета поступили на следующие направления. Около 7 млрд рублей – на развитие транспортной инфраструктуры (проектирование строительства Нижегородского низконапорного гидроузла, реконструкция автодороги М-7 "Волга" и проспекта Молодежный; строительство метрополитена Нижнего Новгорода); 3,8 млрд рублей – на социальную поддержку граждан (оплата части стоимости услуг ЖКХ льготникам, поддержка нижегородцев, награжденных знаком "Почетный донор России (СССР)", выплаты при рождении детей и др.); 2 млрд рублей – на модернизацию промышленности (поддержка оказана 7 предприятиям оборонно-промышленного комплекса).

Еще 1,5 млрд рублей поступило на сельское хозяйство (субсидии сельхозтоваропроизводителям на поддержку растениеводства и развитие производств); 946 млн рублей – на обеспечение жильем молодых семей, ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов и коммунальными услугами граждан; 776,6 млн рублей – на развитие здравоохранения (оказание специализированной помощи, обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными средствами и лечебным питанием); 640,2 млн рублей – на развитие образования (строительство школ, общежития Нижегородского государственного университета имени Лобачевского, а также ремонт спортивных залов в общеобразовательных организациях).

По предварительной оценке министерства экономики, в декабре 2017 года в область удалось привлечь еще порядка 8 млрд рублей федеральных средств. То есть в целом, за 2017 год в регион поступило 37,6 млрд рублей, что почти на 10% больше уровня 2016 года.

Напомним, нижегородское минэкономики готовится к жесткой конкуренции за федеральные средства в 2018-2020 годах.

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