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Экономика

Девять животноводческих объектов будут введены в Нижегородской области в 2018 году, - минсельхоз

05 января 2018 10:29  [258] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Девять животноводческих объектов будут введены в эксплуатацию в Нижегородской области в 2018 году. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области 5 января.

Согласно информации, они будут рассчитаны на 2 996 голов крупного рогатого скота. Три объекта из них будут новыми, шесть – реконструированными.

Как добавили в региональном минсельхозе, в рамках региональных программ в 2019 и 2020 годах также планируется открытие десяти новых животноводческих комплексов общей мощностью 5 900 голов крупного рогатого скота. Строительство некоторых из этих объектов начнется в 2018 году.

По словам и.о. министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Алексея Морозова, в 2018 году в регионе сохранятся все виды поддержки сельского хозяйства, которые действовали в 2017 году. "В том числе, это субсидии на реализованное хозяйствами молоко, на приобретение племенного поголовья и на строительство и реконструкцию животноводческих комплексов", - отметил Алексей Морозов.

Напомним, врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин видит перспективу в создании диверсифицированных холдингов в сфере нижегородского агропромышленного комплекса.

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