Глеб Никитин видит перспективу в создании диверсифицированных холдингов в сфере нижегородского АПК Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин видит перспективу в создании диверсифицированных холдингов в сфере нижегородского агропромышленного комплекса.



26 декабря 2017 года во время встречи с представителями общественности, руководителями предприятий и органов власти глава региона назвал основные задачи по развитию сельскохозяйственного производства.



"Развитие нашего агропромышленного комплекса существенно ограничено высокой стоимостью энергоресурсов, недостаточной обеспеченностью сельхозтехникой и высокотехнологическим оборудованием. При формировании бюджета мы обеспечили сохранение объемов господдержки сельского хозяйства, но необходимо искать новые механизмы привлечения инвестиций в отрасль, развивать новые направления. Например, создать ягодный и овощной кластеры, выращивать и перерабатывать технические культуры. Все бюджетные меры поддержки – и федеральные, и областные должны стимулировать появление новых предприятий и развитие старых", - отметил Глеб Никитин.



По его словам, перспектива есть в создании диверсифицированных холдингов, где в единую систему объединены растениеводство и животноводство. Важно также обеспечить работу крупных сбытовых центров для фермерских хозяйств, считает врио губернатора.



"В конечном итоге мы должны прийти к тому, чтобы полностью обеспечивать область собственной сельхозпродукцией и создавать сильные региональные бренды для продвижения в крупных торговых сетях", - резюмировал Глеб Никитин.



Напомним, при внесении законопроект о бюджете Нижегородской области на 2018 год в Заксобрание на развитие сельского хозяйства было заложено 2,9 млрд рублей. Депутаты настаивали на том, что эту статью расходов в части областных средств нужно увеличить на 1,6 млрд рублей. Таких средств областное правительство изыскать не смогло и добавило только 400 млн рублей. Еще около 800 млн рублей поступило из федерального бюджета. В итоге программа развития сельского хозяйства на 2018 год предусматривает финансирование в объеме 4 млрд рублей.