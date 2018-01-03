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Спорт

Нижегородский ХК "Торпедо" уступил в домашнем матче 6 января ХК "Сочи" со счетом 1:2

06 января 2018 20:50  [231] Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский хоккейный клуб (ХК) "Торпедо" уступил в домашнем матче 6 января 2018 года ХК "Сочи" со счетом 1:2. Об этом сообщается на сайте "Торпедо".

Согласно информации, основное время закончилось вничью со счетом 1:1, но в серии буллитов сочинцам удалось заработать еще одно очко.

Напомним, 4 января ХК "Торпедо" уступил дома казанскому "Ак Барсу" со счетом 3:7.

Следующий домашний матч хоккеисты "Торпедо" проведут 8 января, принимая на льду КРК "Нагорный" уфимский "Салават Юлаев".

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