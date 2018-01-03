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Спорт

Нижегородский ХК "Торпедо" уступил "Салавату Юлаеву" в серии буллитов 8 января

09 января 2018 08:56  [160] Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородский ХК "Торпедо" уступил "Салавату Юлаеву" (Уфа) в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги, который состоялся 8 января 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Как сообщается на сайте "Торпедо", в первом периоде нижегородцы забили две шайбы (Владимир Галузин и Сергей Костицын). При этом во втором периоде два гола были уже на счету "Салавата Юлаева": большинство реализовал Дмитрий Саюстов, после него в равенстве шайбу в ворота нижегородцев забил Энвер Лисин. В третьем периоде Сергей Костицын провёл результативную атаку в ворота уфимцев за две минуты до конца основного времени, но через минуту ответный гол забил Григорий Панин и третий период завершился с равным счётом. В серии буллитов победу одержал "Салават Юлаев" - 4:3.

"Хороший, боевой, очень быстрый матч. Стартовали неплохо, но начало второго периода нас снова подвело. Тем не менее, третий период был хорошим. В концовке, конечно, мы должны были выигрывать. Однако, повторюсь, это был хороший матч", - прокомментировал главный тренер нижегородской команды Петерис Скудра.

Следующий домашний матч "Торпедо" пройдёт 10 января с нижнекамским "Нефтехимиком".

Напомним, что в предыдущей игре КХЛ 6 января "Торпедо" проиграл ХК "Сочи" со счётом 1:2.

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