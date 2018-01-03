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Политика

Новый совет директоров ПАО "Транснефть" утвержден 9 января

10 января 2018 10:21  [90] Политика
Валерий Шанцев

Валерий Шанцев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Новый совет директоров ПАО "Транснефть" утвержден 9 января 2018 года. Об этом говорится в сообщении предприятия.

Решение принято единственным акционером (Российской Федерацией в лице Росимущества). Были переизбраны прежние восемь членов совета директоров, также в него вошел экс-губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев 26 декабря подписал распоряжение, которым девять человек выдвигаются в качестве представителей РФ и в качестве независимых директоров в совет директоров госкорпорации. Валерий Шанцев был выдвинут как представитель РФ. В новый совет, кроме него, были предложены: управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Варниг, помощник вице-премьера Аркадия Дворковича Дарья Василевская, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, министр энергетики Александр Новак, президент "Транснефти" Николай Токарев (все номинированы от государства) и три независимых директора: председатель совета директоров "Совкомфлота" Илья Клебанов, президент Союза нефтепромышленников Геннадий Шмаль, бывший президент "Башнефти" Александр Корсик.

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