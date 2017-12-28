Правительство РФ включило Валерия Шанцева в список кандидатов в совет директоров "Транснефти" Политика

Валерий Шанцев Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Правительство РФ включило экс-губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева в список кандидатов в качестве представителей Российской Федерации в совет директоров ПАО "Транснефть" (Москва). Об этом сообщается на сайте кабмина 27 декабря 2017 года.



Согласно информации, премьер-министр России Дмитрий Медведев 26 декабря подписал распоряжение, которым девять человек выдвигаются в качестве представителей РФ и в качестве независимых директоров в совет директоров госкорпорации. Валерий Шанцев выдвинут как представитель РФ. В новый совет, кроме него, предложены кандидаты, которые входят в нынешний состав совета директоров "Транснефти". Это управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Варниг, помощник вице-премьера Аркадия Дворковича Дарья Василевская, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, министр энергетики Александр Новак, президент "Транснефти" Николай Токарев (все номинированы от государства) и три независимых директора: председатель совета директоров "Совкомфлота" Илья Клебанов, президент Союза нефтепромышленников Геннадий Шмаль, бывший президент "Башнефти" Александр Корсик.



Напомним, о том, что Шанцев будет выдвинут в совет директоров "Транснефти", сообщалось в середине декабря.



Как сообщалось ранее, Валерий Шанцев покинул должность губернатора Нижегородской области с 26 сентября 2017 года. Врио губернатора назначен Глеб Никитин.



СПРАВКА:

100% обыкновенных акций "Транснефти" (78,1% уставного капитала) принадлежат Росимуществу, привилегированные акции (21,9% уставного капитала) распределены среди миноритариев.



Около 53,57% привилегированных акций "Транснефти" находится в доверительном управлении ЗПИФ "Газпромбанк – финансовый", основной пайщик которого с 57,4% – "Транснефть-инвест" (входит в группу "Транснефти"). 14,85% привилегированных акций "Транснефти" находится у НПФ "Газфонд – пенсионные накопления", 0,43% - у РФПИ, еще 1,49% принадлежит Российско-китайскому инвестиционному фонду (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation).