Внеочередное заседание Гордумы Нижнего Новгорода назначено на 17 января Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Внеочередное заседание городской Думы Нижнего Новгорода назначено на 17 января 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила и.п. председателя Думы Елизавета Солонченко 10 января.

На предстоящей Думе будет рассмотрен вопрос об избрании единого главы Нижнего Новгорода. Напомним, заседание конкурсной комиссии по избранию главы состоится 12 января, председателем комиссии избрана Елизавета Солонченко.

Документы на конкурс подали четыре человека: депутат ЗС НО Владислав Атмахов (выдвинут фракцией ЛДПР), депутат Госдумы, единоросс Владимир Панов (выдвинут врио губернатора Глебом Никитиным), глава администрации г.о. Шахунья Роман Кошелев (выдвинут группой депутатов), начальник межрегионального отдела ФГБУ "ФКП Росреестра" Сергей Ромашов.