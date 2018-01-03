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Политика

Елизавета Солонченко избрана председателем конкурсной комиссии по избранию главы Нижнего Новгорода

10 января 2018 10:29  [90] Политика
Владимир Панов и Елизавета Солонченко

Владимир Панов и Елизавета Солонченко

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

И.п. председателя Городской Думы, экс-глава города Елизавета Солонченко избрана председателем конкурсной комиссии по избранию нового главы Нижнего Новгорода. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в конкурсной комиссии.

10 января 2018 года состоялось первое заседание конкурсной комиссии, на котором были избраны председатель комиссии и его заместитель. Ими стали Елизавета Солонченко и директор государственно-правового департамента облправительства Леонид Литивиненко соответственно. Согласно п.4.7.1. порядка проведения конкурса на должность главы Нижнего Новгорода, председатель комиссии представляет ее во взаимоотношениях с кандидатами на этот пост, с органами МСУ и государственной власти, общественными объединениями, организациями, СМИ.

Напомним, что конкурс по избранию главы города назначен на 12 января 2018 года. Всего документы подали четыре человека: депутат ЗС НО Владислав Атмахов (выдвинут фракцией ЛДПР), депутат Госдумы, единоросс Владимир Панов (выдвинут врио губернатора Глебом Никитиным), глава администрации г.о. Шахунья Роман Кошелев (выдвинут группой депутатов), начальник межрегионального отдела ФГБУ "ФКП Росреестра" Сергей Ромашов.

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