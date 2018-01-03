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Общество

"Нижегородпассажиравтотранс" планирует списать 143 автобуса в 2018 году

10 января 2018 12:43  [259] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

МП "Нижегородпассажиравтотранс" сообщило о планах по списанию 143 автобусов в 2018 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в муниципальном предприятии 10 января 2018 года.

Во II полугодии 2017 года администрация города планировала списать 93 старых автобуса. "Был подготовлен и передан в КУГИ и ЗР (комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами) пакет документов для рассмотрения комиссией по списанию муниципального имущества Нижнего Новгорода. На данный момент решение не принято и списание не произведено. НПАТ ожидает принятие решения в I полугодии текущего года",- сообщили в МП.

Согласно предоставленной информации, на 1 января 2018 года на балансе предприятия имеются 725 эксплуатационных автобуса. "Ожидаемое количество на конец I полугодия – 632, на конец года – 582. Во II полугодии планируется списать 50 единиц старых автобусов", - добавили в НПАТ.

Ранее сообщалось, что нижегородская администрация списала в 2017 году 145 муниципальных автобусов.

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