Нижегородская администрация оштрафует УС-620 за нарушения при строительстве дороги на ул. Самаркандской Общество

ул. Самаркандская Фото: Google maps

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

ООО "СК "Управление строительства-620" (Москва) будет оштрафовано за нарушения при строительстве дороги на ул. Самаркандской (на участке от ул. Бетанкура до ул. Совнаркомовской). Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода 10 января 2018 года.



По словам собеседника агентства, во время очередной проверки специалисты зафиксировали использование старых металлических труб при укладке футляров на подземных коммуникациях. Применение подрядчиком данных материалов при выполнении работ не было согласовано с представителем муниципального заказчика.



"Свои халатные действия компания объясняет сжатыми временными рамками производства работ и длительными сроками поставки материалов, предусмотренных проектно-сметной документацией. Но это не может служить оправданием. По факту ненадлежащего выполнения работ будет проведена претензионная работа с выставлением штрафных санкций подрядчику. Дорога по улице Самаркандской будет построена в соответствии с требованиями нормативных документов", - подчеркнули в департаменте.



На сайте контрольно-счетной палаты Нижегородской области сообщается, что в соответствии с контрактом за ненадлежащее исполнение своих обязательств к подрядчику должны быть применены штрафные санкции в размере 945 тысяч рублей.



Напомним, стоимость контракта с "Управлением строительства-620" составила 189,1 млн рублей. Подрядчику необходимо переустроить коммуникации, выполнить капитальный ремонт самого дорожного полотна, нанести разметку, установить дорожные знаки, ограждения, освещение. Все работы должны быть завершены до 25 мая 2018 года.