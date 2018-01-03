Жители выступают против закрытия роддома в Пильне Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Жители выступают против закрытия роддома в Пильне Нижегородской области. Об этом сообщается в петиции к президенту РФ, размещенной на сайте change.org в январе 2018 года.

Согласно опубликованной информации, роддом закрыт с 1 января 2018 года. "Сокращаются участковые больницы, новые детсады не строятся, закрылся детский дом в Курмыше. Глядя на все это, большинство молодежи делает для себя единственный вывод: из района надо уезжать и искать жилье и работу в других местах", - говорится в петиции.

По данным на 11 января 2018 года электронную петицию подписали 140 человек, всего же, по информации автора петиции, собрано 1,5 тысячи подписей.

В министерстве здравоохранения Нижегородской области закрытие акушерского отделения пильнинской районной больницы НИА "Нижний Новгород" объяснили "отсутствием возможности оказания акушерской помощи в соответствии с порядками и стандартами оказания медицинской помощи".

"Среднегодовое количество родов в районе менее 150. С января 2018 года потоки беременных, рожениц и родильниц перенаправлены на Сергачский межрайонный перинатальный центр (плечо доставки 31 км). В экстренных случаях роды будут приниматься на базе Пильнинской ЦРБ. В учреждении остаются четыре койки патологии беременных для госпитализации беременных женщин на предварительное обследование, лечения нетяжелых заболеваний и подготовки к родам", - ответили информагентству в минздраве региона.

Сокращения медицинского персонала не планируется.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области планирует построить семь фельдшерско-акушерских пунктов в 2018 году. Также напомним, что согласно бюджету региона на 2018 год, расходы на здравоохранение планируется увеличить на 14,2%.