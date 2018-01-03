Последние новости рубрики Бизнес
11 января 2018 17:33  [415] "Существующего законодательного регулирования объектов нестационарной торговли вполне достаточно", - Александр Сурин
11 января 2018 13:41  [337] Нижегородский минпромторг намерен упорядочить работу автокафе
11 января 2018 13:11  [128] Погрузка нефти и нефтепродуктов на ГЖД сократилась на 0,9% в 2017 году
11 января 2018 11:22  [264] Нижегородская прокуратура направила в Москву копию обращения по "Домком инвест" для рассмотрения вопроса о нарушении закона
29 декабря 2017 13:12  [497] Дежурные филиалы Сбербанка будут работать 5 и 8 января 2018 года в Нижегородской области
29 декабря 2017 12:14  [369] Энергообъекты "Т Плюс" на период новогодних праздников переводятся в режим повышенной готовности
29 декабря 2017 09:45  [426] Алексей Голдобин назначен главным инженером нижегородского филиала группы "Т Плюс"
28 декабря 2017 17:34  [377] ТЦ "Мебельный Базар" предложил жителям ЖК "Окский Берег" совершать покупки с новогодними скидками
28 декабря 2017 14:33  [652] Долг юрлиц Дзержинска, Кстово и Балахны перед "Т Плюс" составил 439 млн рублей по данным на 21 декабря
28 декабря 2017 13:22  [445] "Литейный завод "РосАЛит" стал получателем первого займа нижегородского ФРП
Бизнес

Нижегородский минпромторг намерен упорядочить работу автокафе

11 января 2018 13:41  [337] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области намерено упорядочить работу автокафе.

Проект приказа ведомства "О внесении изменений в приказ министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 №143" опубликован на сайте облправительства. С 29 декабря 2017 года по 29 января 2018 года он проходит оценку регулирующего воздействия.

Документом предлагается упорядочить размещение в регионе мобильных передвижных средств торговли (фуд-траки, автолавки и т.д.).

В порядок разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов вносятся требования к организации мобильной торговли. Добавляется тип "мобильные торговые объекты (автомагазины, автолавки, автокафе, автоцистерны) на базе транспортных средств, поставленные на учет в установленном порядке ТС, специально оборудованные для торговой деятельности".

Пунктом 6 проекта приказа при разработке органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов предусмотрены: необходимость соблюдения требований Санитарных норм и правил; необходимость наличия сертификата соответствия для автотранспортных средств, в конструкцию которых внесены изменения по требованиям технических регламентов; возможность размещения автокафе на проезжей части, парковках и автостоянках при соблюдении правил дорожного движения, а также возможность организации обслуживания покупателей со стороны тротуара в границах территории общей площадью не более 50 кв.м.; необходимость при включении в схему маршрута или места размещения автокафе предоставления заявителем на графическом материале границы территории площадью не более 50 кв.м., в пределах которой планируется размещение.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph