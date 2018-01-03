Нижегородский минпромторг намерен упорядочить работу автокафе Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области намерено упорядочить работу автокафе.

Проект приказа ведомства "О внесении изменений в приказ министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области от 13.09.2016 №143" опубликован на сайте облправительства. С 29 декабря 2017 года по 29 января 2018 года он проходит оценку регулирующего воздействия.

Документом предлагается упорядочить размещение в регионе мобильных передвижных средств торговли (фуд-траки, автолавки и т.д.).

В порядок разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов вносятся требования к организации мобильной торговли. Добавляется тип "мобильные торговые объекты (автомагазины, автолавки, автокафе, автоцистерны) на базе транспортных средств, поставленные на учет в установленном порядке ТС, специально оборудованные для торговой деятельности".

Пунктом 6 проекта приказа при разработке органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых объектов предусмотрены: необходимость соблюдения требований Санитарных норм и правил; необходимость наличия сертификата соответствия для автотранспортных средств, в конструкцию которых внесены изменения по требованиям технических регламентов; возможность размещения автокафе на проезжей части, парковках и автостоянках при соблюдении правил дорожного движения, а также возможность организации обслуживания покупателей со стороны тротуара в границах территории общей площадью не более 50 кв.м.; необходимость при включении в схему маршрута или места размещения автокафе предоставления заявителем на графическом материале границы территории площадью не более 50 кв.м., в пределах которой планируется размещение.