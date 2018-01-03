Дольщики нижегородского ЖК "Новинки Smart City" присоединились к всероссийским протестным акциям Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Дольщики нижегородского ЖК "Новинки Smart City" присоединились к всероссийским протестным акциям участников долевого строительства. Об этом сообщается в инициативной группе жилкомплекса 11 января 2018 года.



Согласно информации, инициатива по проведению акций исходит от общественного движения дольщиков России. Акции будут проходить в форме массовой подачи обращений в правоохранительные органы и органы исполнительной власти в каждом регионе, где есть проблема обманутых дольщиков.



Сегодня, 11 января, активисты из Нижнего Новгорода подают обращения в Законодательное собрание Нижегородской области (Кремль, корп.2). Во второй день, 15 января, аналогичная акция пройдет перед зданием УФСБ (ул. Малая Покровская, д.1).

Финалом протеста станет коллективная подача обращений в приемную правительства Российской Федерации либо региональных органов исполнительной власти, приемных губернаторов. Акция намечена на 18 января. Активисты будут обращаться по адресу: ул. Костина, д. 2, 1 этаж, каб. 9.



Как сообщалось ранее, в ноябре 2017 года облправительство анонсировало достройку 25 из 34 домов в ЖК "Новинки Smart City". Даты достройки пока не определены.



Напомним, что по данным на декабрь 2017 года, нижегородский минстрой и ПАО "Орелстрой" продолжали обсуждение достройки объектов "Квартстроя".