Нижегородский минстрой и "Орелстрой" продолжат обсуждение достройки объектов "Кварстроя" Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Министерство строительства Нижегородской области и ПАО "Орелстрой" договорились о дальнейшем обсуждении проекта достройки объектов "Кварстрой НН". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в инициативной группе дольщиков ЖК "Квартал Европейский" 1 декабря 2017 года.



Согласно информации, по итогам встречи министерство строительства и представитель застройщика договорились о дальнейших встречах для продолжения обсуждения возможностей партнерства. Точные даты нового визита не уточняются.



Как сообщили в минстрое, ведомство в рамках своей компетенции продолжает вести работу по поиску потенциальных инвесторов. В данный момент рассматривается несколько вариантов, ведутся переговоры.



Напомним, 28 ноября 2017 года стало известно, что ПАО "Орелстрой" выступило с инициативой достроить объекты "Квартстроя" (к ним также относится "Новинки Smart City") и будет вести переговоры об этом с облправительством.

Напомним также, что 29 ноября АИЖК сообщило о передаче Нижегородской области части запрошенных у федерации земель (в Новинках) в конце ноября – начале декабря 2017 года.