Управление Госохранкультуры через суд намерено изъять у собственника "Ярмарочную водозаборную станцию" в Нижнем Новгороде Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Управление Госохранкультуры региона провело проверку по информации СМИ о разрушении ОКН "Ярмарочная водозаборная станция". Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ведомстве 11 января 2018 года.



На основании информации СМИ о проведении работ на объекте культурного наследия регионального значения (ул. Стрелка, д. 21в, литеры А,А1) управление в январе провело внеплановую выездную проверку.



По ее результатам установлен факт нарушения: собственник не тратил деньги на содержание ОКН и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии.



В связи с этим ему выдано предписание о проведении противоаварийных работ, разработке научно-проектной документации по сохранению и приспособлению объекта для современного использования, а также о выполнении ремонтно–реставрационных работ на фасадах и в интерьерах объекта.

На данный момент в отношении собственника составлен протокол об административном правонарушении. Материалы проверки и протокол направлены в Канавинский районный суд. Кроме того отмечается, что собственник не известил их о факте мародерства и не предпринял меры по предотвращению дальнейшего разрушения памятника архитектуры.

В связи с этим владельцу здания направлено уведомление о составлении протокола об административном правонарушении. После составления протокола соответствующие материалы также будут направлены в суд.



По факту повреждения неустановленными лицами вышеназванного объекта, а также по факту бездействия его собственника, управлением направлено обращение в отдел полиции №2 УМВД России по Нижнему Новгороду о возбуждении уголовного дела.



Поскольку собственник не является на проверки, не выполняет предписания, управление подало иск в райсуд об изъятии у него водозаборной станции. Пока суд вынес определение о запрете регистрационных действий, связанных с отчуждением и (или) оформлением прав собственности этот памятник архитектуры.