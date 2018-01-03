Нижегородская администрация не планирует убирать синий забор до конца реконструкции Нижневолжской набережной Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация не планирует убирать синий забор до конца реконструкции Нижневолжской набережной. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в управлении по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода 11 января 2018 года.

В октябре 2017 года действующий на тот момент глава администрации города Сергей Белов сообщил, что забор с набережной планируется убрать в декабре 2017 года. В ноябре заместитель сити-менеджера Анатолий Молев отмечал, что забор все же планируется оставить, но перенести ближе к реке или заменить на прозрачный.

Сегодня в мэрии сообщили о решении "оставить синий забор до конца реконструкции набережной" (по контракту – май 2018 года. – прим. НИА "Нижний Новгород").

"Это решение связано с экономией бюджетных средств", - добавили в управлении.

Напомним, что проект по благоустройству набережной предусматривает выполнение работ на трех уровнях – на отметках 70, 72 и 75 метров с последующим устройством на этих уровнях смотровых площадок, газонов, цветников, лестничных сходов. Протяженность объекта – 1 300 погонных метров, общая площадь благоустраиваемой территории – 89 445 кв м, площадь плиточных пешеходных покрытий – 44 506 кв м, площадь газонов – 22 179 кв м.