Родственники пропавшего 4 января нижегородца Александра Белого сообщили об обнаружении его автомобиля Происшествия

Александр Белый Фото: ПСО "Волонтер"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Родственники пропавшего 4 января нижегородца Александра Белого сообщили об обнаружении его автомобиля. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда "Волонтер" 12 января 2018 года.



Согласно предварительной информации, автомобиль пропавшего, на котором он уехал из Нижнего Новгорода, был найден на стоянке автосалона.



"Машину пытались продать по цене на 25% ниже рыночной стоимости. Автосалон выставил машину за комиссию. Ее пригнал перекупщик, который купил эту машину у человека, вроде сотрудника ФСИНа. При продаже последний тыкал корочкой, доказывая, что с машиной все в порядке. Подпись в ПТС (да, в машине была ПТС) не похожа на подпись Александра Белого", - отмечается в сообщении родственников пропавшего.



Также говорится, что автомобиль был изъят Следственным комитетом. На данный момент идет доследственная проверка. Поиски пропавшего мужчины продолжаются.



Напомним, что поиски Александра Белого были объявлены 9 января 2018 года. 56-летний мужчина 4 января уехал на автомобиле Nissan Terrano тёмно-серого цвета (госномер О 880 ТТ-152) из Нижнего Новгорода. Сообщается, что в последний раз автомобиль был замечен 7 января около 19:00 в деревне Берёзовка Богородского района.