Житель Борского г.о. Нижегородской области обвиняется в избиении пенсионера до смерти Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Борского г.о. Нижегородской области обвиняется в избиении пенсионера до смерти. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 12 января 2018 года.

По версии следствия, вечером 1 января 2018 года нетрезвый обвиняемый пришел в квартиру на ул. Фигнер, где ранее проживала его бабушка. Узнав, что после смерти родственницы в квартире остался проживать ее сожитель, он решил выгнать пенсионера из квартиры. В ходе ссоры с потерпевшим он жестоко избил его кулаком по голове и скрылся с места происшествия. От полученных телесных повреждений 66-летний пенсионер скончался.

Уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины было возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Обвиняемый вину в содеянном не признал. Он заключен под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, в декабре 2018 года житель Дзержинска Нижегородской области осужден на 11 лет и два месяца колонии строго режима за избиение пенсионерки до смерти