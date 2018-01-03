Последние новости рубрики Происшествия
12 января 2018 15:45  [111] Житель Борского г.о. Нижегородской области обвиняется в избиении пенсионера до смерти
12 января 2018 12:05  [636] Родственники пропавшего 4 января нижегородца Александра Белого сообщили об обнаружении его автомобиля
12 января 2018 11:53  [1388] Волонтеры просят помощи в поисках уехавшего 12 декабря из Нижнего Новгорода и пропавшего в дороге иностранца
12 января 2018 09:49  [1432] Водитель Renault погиб при столкновении с тремя автомобилями на парковке в Сарове Нижегородской области 11 января
11 января 2018 17:57  [2013] СУ СК по Нижегородской области проводит проверку по факту смерти обвиняемого в убийстве сына
11 января 2018 17:09  [299] Подозреваемый в убийстве сына нижегородец найден мертвым в СИЗО, - СМИ
11 января 2018 14:49  [1624] Нижегородка обвиняется в причинении смерти по неосторожности своему другу
11 января 2018 11:40  [1336] Пропавшая в Нижнем Новгороде Светлана Черемисина найдена живой 11 января
11 января 2018 11:14  [302] Пять человек предстанут перед судом по обвинению в организации азартных игр в Семёнове Нижегородской области
11 января 2018 10:48  [1719] Водитель самосвала пострадал в ДТП с тепловозом в Сарове Нижегородской области 10 января
Происшествия

Житель Борского г.о. Нижегородской области обвиняется в избиении пенсионера до смерти

12 января 2018 15:45  [111] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Житель Борского г.о. Нижегородской области обвиняется в избиении пенсионера до смерти. Об этом пресс-служба СУ СК РФ по региону сообщила 12 января 2018 года.

По версии следствия, вечером 1 января 2018 года нетрезвый обвиняемый пришел в квартиру на ул. Фигнер, где ранее проживала его бабушка. Узнав, что после смерти родственницы в квартире остался проживать ее сожитель, он решил выгнать пенсионера из квартиры. В ходе ссоры с потерпевшим он жестоко избил его кулаком по голове и скрылся с места происшествия. От полученных телесных повреждений 66-летний пенсионер скончался.

Уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины было возбуждено по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Обвиняемый вину в содеянном не признал. Он заключен под стражу. Расследование продолжается.

Напомним, в декабре 2018 года житель Дзержинска Нижегородской области осужден на 11 лет и два месяца колонии строго режима за избиение пенсионерки до смерти

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph