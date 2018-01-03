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Общество

Нижегородская администрация планирует отменить 12 частных автобусных маршрутов в 2018 году

12 января 2018 16:34  [301] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижегородская администрация планирует отменить 12 частных автобусных маршрутов в 2018 году. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте транспорта 12 января 2018 года.

Согласно предоставленной информации, в 2018 году истекает срок действия договоров по 25 маршрутам: №№3, 20, 21, 24, 25, 37, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 53, 59, 60, 69, 76, 78, 83, 85, 90, 97, 98, 113 и 138.

"Отмене подлежат маршруты №№25, 37, 41, 42, 46, 47, 60, 76, 78, 83, 90, 98. Вместо них планируется ввести новые маршруты, какие и сколько – пока решается", - рассказали в мэрии.

В транспортном департаменте также отметили, что сами конкурсы на частные маршруты запланированы к проведению на лето 2018 года.

Напомним, что в 2017 году были отменены 26 частных маршрутов, а введены взамен – 23. Было проведено пять конкурсов, которые выиграли четыре компании: ООО "Автолигатранс-НН", ООО "Мещеряков и К", ООО "Автопарк НН" , ООО "Лидер-Транс" (уполномоченный представитель ООО "Лидер-Транс", ООО "Победа-НН", ИП Каргин Д.В., ИП Каргин В.В.).

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