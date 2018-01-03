БК "Нижний Новгород" уступил казанскому "Униксу" со счётом 89:91 Спорт

БК "Нижний Новгород" уступил "Униксу" (Казань) со счётом 89:91 в домашнем матче 14 января 2018 года. Об этом сообщается на сайте нижегородского клуба.

Как описывает матч пресс-служба БК "НН", "Нижний" с первых минут показал, кто хозяин на этой площадке, и на протяжении всего матча шел в лидерах, доводя пару раз преимущество до 11-12 очков".

Первый отрезок завершился со счётом 24:18 в пользу нижегородцев. Вторая четверть завершилась со счётом 44:39. "После большого перерыва УНИКС дал четко понять, что имеет и силы, и желание догнать. Два подряд попадания от Джамара Смита сократили отставание до двух очков, а затем Ндур обманул Губанова и Еловаца и сравнял счет – 51:51. Но тут пришло время Джейка Одума. У УНИКСа тоже нашелся свой герой – Ндур за весь матч набрал 30 очков и подавляющее большинство именно во второй половине. Под занавес четверти на Одуме сфолили при попытке трехочкового броска, и у "Нижнего" вновь все стало хорошо – 68:58", - рассказывается на сайте баскетбольного клуба.

Впервые после стартовых игровых минут УНИКС смог выйти вперед только в середине четвертой четверти после попадания Хоаким Колома – 73:74. "НН" не смирился с ролью догоняющих и бился до последнего, но в заключительной атаке удачливее оказался УНИКС - 89:91.

Следующий матч БК "НН" проведёт на выезде 17 января с "Ле Портель" (Франция).

Напомним, что в предыдущем матче 10 января нижегородцы уступили турецкому "Стамбулу" со счетом 79:82.