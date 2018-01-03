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Общество

Рождаемость в Нижегородской области снизилась на 11% в 2017 году

15 января 2018 13:09  [555] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Почти 35 тысяч детей родилось в Нижегородской области в 2017 году. Об этом руководитель ГУ ЗАГС в регионе Ольга Краснова сообщила в рамках пресс-конференции 15 января 2018 года.

Согласно статистическим данным, за истекший год было сделано 34 560 записей о рождении детей, из них 18 тысяч 83 мальчика и 16 тысяч 484 девочки. При этом в 2016 году в регионе родилось 38 716 детей (что на 5,25% меньше, чем в 2015-м).

Как рассказала Краснова, наибольшее количество женщин родило в возрасте 20-29 лет (18 тысяч 308 человек), следующие по количеству рожденных – женщины 30-39 лет (14 тысяч 306 детей), 900 детей родилось у женщин, возраст которых превышает 40 лет.

"Самой возрастной мамой в прошлом году стала 48-летняя женщина из Нижнего Новгорода. В целом мы наблюдали небольшой спад рождаемости. Это объясняется отчасти тем, что сейчас начали рожать женщины из поколения конца 90-х годов, когда тоже резко сократилась рождаемость", - отметила Краснова.

Она также сообщила, что в 2017 году в девяти семьях родилась тройня (это самый большой показатель за последние пять лет), еще 409 семей пополнились двойней. Также в 2017 году был зафиксирован самый большой показатель за последние пять лет по количеству многодетных семей (5 тысяч 897 семей) из них 30% - это семьи, проживающие в Нижнем Новгороде. На сегодняшний день в регионе появились семьи, где родился 12, 13, 14 ребенок.

Смертность в регионе сократилась за истекший год по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 4,9% (умерло 47 тысяч 692 человека). В сравнении с 2000 годом смертность в Нижегородской области сократилась на 32%. Наибольшее количество людей на данный момент умирает в возрасте старше 70 лет.

Напомним, что рождаемость в Нижегородской области сократилась на 10,6% за 11 месяцев 2017 года.

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