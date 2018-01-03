Последние новости рубрики Экономика
15 января 2018 18:00  [198] Облправительство планирует выделить Нижнему Новгороду более 290 млн рублей на ремонт фасадов к ЧМ-2018
15 января 2018 16:37  [214] "Оклады муниципальных служащих не увеличивались в Нижнем Новгороде в течение двух лет", - Виктор Афонин
15 января 2018 16:23  [143] Комитет по транспорту ЗС НО одобрил освобождение РЖД от налога на инфраструктурные объекты ВСМ
15 января 2018 13:50  [442] Нижний Новгород достиг верхнего предела муниципального долга 1 января 2018 года
15 января 2018 11:12  [146] Инфляция в Нижегородской области составила 3,1% за 2017 год
13 января 2018 11:30  [1947] Нижегородская администрация планирует увеличить на 4% оклады муниципальных служащих
12 января 2018 15:22  [281] Все крупнейшие предприятия Нижегородской области зарегистрировались на сайте ГИСП
09 января 2018 17:19  [584] Глеб Никитин внес в ЗС НО законопроект об освобождении инфраструктурных объектов ВСМ от налога на имущество
05 января 2018 17:40  [493] Нижегородская область по итогам 2017 года занимает первое место в ПФО по производству картофеля
05 января 2018 10:40  [494] Оборот розничной торговли в Нижегородской области вырос на 3% за 11 месяцев 2017 года
Экономика

Нижний Новгород достиг верхнего предела муниципального долга 1 января 2018 года

15 января 2018 13:50  [442] Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижний Новгород достиг верхнего предела муниципального долга 1 января 2018 года. Данные о размере муниципального внутреннего долга областного центра опубликованы на сайте департамента финансов городской администрации 15 января 2018 года.

Согласно опубликованной информации, общая сумма долга на 1 января 2018 года составляет 10,7 млрд рублей (на 25,8% больше, чем показатели на 1 декабря 2017 года – 8,5 млрд рублей).

5 млрд рублей в объеме долга составляет облигационный займ, размещенный в декабре прошлого года. В свою очередь, объем банковских кредитов уменьшился на 34,6% - с 8,05 до 5,27 млрд рублей, объем бюджетных кредитов остался неизменным – 450 млн рублей.

Напомним, в ноябре 2017 года Дума Нижнего Новгорода увеличила верхний предел муниципального долга на 1 января на 200 млн рублей - с 10,5 до 10,7 млрд рублей.

Напомним также, что нижегородская администрация не исключала достижения верхнего предела муниципального долга к 1 января 2018 года. Это, в частности, связано с недобором по налогам.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph