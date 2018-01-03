Нижний Новгород достиг верхнего предела муниципального долга 1 января 2018 года Экономика

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Нижний Новгород достиг верхнего предела муниципального долга 1 января 2018 года. Данные о размере муниципального внутреннего долга областного центра опубликованы на сайте департамента финансов городской администрации 15 января 2018 года.

Согласно опубликованной информации, общая сумма долга на 1 января 2018 года составляет 10,7 млрд рублей (на 25,8% больше, чем показатели на 1 декабря 2017 года – 8,5 млрд рублей).

5 млрд рублей в объеме долга составляет облигационный займ, размещенный в декабре прошлого года. В свою очередь, объем банковских кредитов уменьшился на 34,6% - с 8,05 до 5,27 млрд рублей, объем бюджетных кредитов остался неизменным – 450 млн рублей.

Напомним, в ноябре 2017 года Дума Нижнего Новгорода увеличила верхний предел муниципального долга на 1 января на 200 млн рублей - с 10,5 до 10,7 млрд рублей.

Напомним также, что нижегородская администрация не исключала достижения верхнего предела муниципального долга к 1 января 2018 года. Это, в частности, связано с недобором по налогам.