Администрация Нижнего Новгорода завершила размещение облигационного займа на 5 млрд рублей Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода завершила размещение облигационного займа на 5 млрд рублей. Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 8 декабря 2017 года.

По данным департамента финансов, ставка по купонам составила 8,1% годовых. Спрос на облигации превысил предложение в 1,2 раза и составил 6,2 млрд руб.

Облигации являются муниципальными ценными бумагами в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. Номинальная стоимость одной бумаги – 1 тысяча рублей. Размещение облигаций осуществлено по цене равной 100% от номинальной стоимости одной единицы. Погасить облигации необходимо в срок до 5 декабря 2022 года.

Целью размещения муниципального облигационного займа для Нижнего Новгорода является замещение краткосрочных коммерческих кредитов на более долгосрочные долговые обязательства с низкими процентными ставками, что позволит сэкономить средства на обслуживание муниципального долга.

Формирование книги заявок на приобретение муниципальных облигаций 2017 года состоялось 30 ноября.

Напомним, объем банковских кредитов Нижнего Новгорода увеличился на 25,6% за ноябрь 2017 года.