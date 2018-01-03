Профильный комитет ЗС НО одобрил законопроект о внедрении АСКОП на территории региона Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Законодательного собрания Нижегородской одобрил законопроект о внедрении автоматизированной системы контроля оплаты проезда (АСКОП) на территории региона. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на заседании комитета, 15 января 2018 года.



Проект изменений в закон "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Нижегородской области" членам комитета представил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог региона Николай Мамонов. По его словам, документ предполагает, что с 2019 года АСКОП должна быть введена на всей территории Нижегородской области, в том числе на межмуниципальных маршрутах и у частных перевозчиков.



Операторы АСКОП должны будут получить специальную аккредитацию до 30 сентября 2018 года. Конкурсных процедур регион проводить не будет, перевозчики обязаны будут самостоятельно заключить договоры с операторами.



В настоящее время разработчики законопроекта и депутаты не уточняют, возможно ли будет оплачивать проезд также банковскими картами или же использоваться будут только транспортные карты. Также пока неизвестно, смогут ли льготники ездить на автобусах частных перевозчиков. При этом отмечается, что транспортные карты каждого оператора должны будут приниматься и другими операторами.



Члены комитета приняли решение рекомендовать региональному парламенту принять закон в первом чтении организовать доработку документа в рамках рабочей группы.



Напомним, еще до внесения данного законопроекта в Заксобрание в нем предусматривалось, что если юрлицо или индивидуальный предприниматель не сможет обеспечить безналичную оплату проезда, то пассажир будет иметь право проехать без оплаты с выдачей проездного документа. В региональном минтрансе тогда сообщили, что эта норма, скорее всего, в законопроекте не останется, так как есть отрицательное заключение государственно-правового департамента области.