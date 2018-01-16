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Бизнес

Иск о банкротстве подрядчика по строительству метро в Нижнем Новгороде поступил в суд

16 января 2018 11:41  [1775] Бизнес
Ул. Самаркандская

Ул. Самаркандская

Фото: Google maps

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Иск о банкротстве подрядчика по строительству метро в Нижнем Новгороде (ООО "СК "Управление строительства -620", Москва) поступил в суд. Об этом сообщается в материалах арбитражного суда Москвы 16 января 2018 года.

Согласно информации, заявление 10 января 2018 года подала частная охранная организация "Агентство безопасности бизнеса "Витязь-НН" (Нижний Новгород). Дата рассмотрения иска пока не назначена.

Как сообщил НИА "Нижний Новгород" гендиректор группы охранных и юридических компаний "Витязь" Вячеслав Райский, в настоящее время объем задолженности УС-620 составляет более 9 млн рублей. Она сложилась с июня, когда УС-620 полностью прекратило оплачивать оказываемые им нижегородской компанией услуги по обеспечению безопасности, по октябрь 2017 года. По информации Вячеслава Райского, 2 октября, выдержав все указанные в контрактах сроки, "Витязь" отказался от сотрудничества с УС-620.

При этом, как отмечает гендиректор ГК "Витязь", причины отсутствия выплат в УС-620 не объясняют, и связаться с ними практически невозможно. Вячеслав Райский также акцентировал внимание на том, что задолженность со стороны УС-620 создает и социальную напряженность, так как на охране объектов компании работало около 80 человек, на выплаты зарплат которым "Витязю" приходилось изыскивать средства из собственных резервов.

Как сообщалось ранее, СК "Управление строительства-620" будет оштрафовано за использование при строительстве дороги на ул. Самаркандской (на участке от ул. Бетанкура до ул. Совнаркомовской) старых труб.

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