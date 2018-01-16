Иск о банкротстве подрядчика по строительству метро в Нижнем Новгороде поступил в суд Бизнес

Ул. Самаркандская Фото: Google maps

НИА "Нижний Новгород" - Алёна Вдовиченко

Иск о банкротстве подрядчика по строительству метро в Нижнем Новгороде (ООО "СК "Управление строительства -620", Москва) поступил в суд. Об этом сообщается в материалах арбитражного суда Москвы 16 января 2018 года.



Согласно информации, заявление 10 января 2018 года подала частная охранная организация "Агентство безопасности бизнеса "Витязь-НН" (Нижний Новгород). Дата рассмотрения иска пока не назначена.



Как сообщил НИА "Нижний Новгород" гендиректор группы охранных и юридических компаний "Витязь" Вячеслав Райский, в настоящее время объем задолженности УС-620 составляет более 9 млн рублей. Она сложилась с июня, когда УС-620 полностью прекратило оплачивать оказываемые им нижегородской компанией услуги по обеспечению безопасности, по октябрь 2017 года. По информации Вячеслава Райского, 2 октября, выдержав все указанные в контрактах сроки, "Витязь" отказался от сотрудничества с УС-620.



При этом, как отмечает гендиректор ГК "Витязь", причины отсутствия выплат в УС-620 не объясняют, и связаться с ними практически невозможно. Вячеслав Райский также акцентировал внимание на том, что задолженность со стороны УС-620 создает и социальную напряженность, так как на охране объектов компании работало около 80 человек, на выплаты зарплат которым "Витязю" приходилось изыскивать средства из собственных резервов.



Как сообщалось ранее, СК "Управление строительства-620" будет оштрафовано за использование при строительстве дороги на ул. Самаркандской (на участке от ул. Бетанкура до ул. Совнаркомовской) старых труб.