Последние новости рубрики Культура и отдых
16 января 2018 16:34  [113] Нижегородский драмтеатр представит премьеру "Центр памяти" 22 марта
16 января 2018 15:09  [176] Ежегодные "Горьковские чтения" пройдут в Нижнем Новгороде в марте 2018 года
12 января 2018 11:46  [276] Нижегородские юнги станут участниками рождественского бала в усадьбе Рукавишниковых 13 января
10 января 2018 16:57  [497] Более семи тысяч нижегородцев посетили каток на ул. Рождественской в период новогодних каникул
10 января 2018 14:52  [2072] "Особый интерес представляет книга отзывов первых посетителей "Домика Каширина" от 1938 года", - Борис Пудалов
10 января 2018 13:28  [464] Нижегородские архивисты рассчитывают на включение записи о рождении Алексея Пешкова в федеральный реестр в 2018 году
09 января 2018 18:11  [310] Две премьеры состоятся в нижегородском оперном театре в марте и октябре 2018 года
09 января 2018 17:30  [201] Медведица Ляля из нижегородского зоопарка "Лимпопо" ожидает пополнение в январе 2018 года
09 января 2018 15:13  [657] Открытие нижегородского театра "Вера" предварительно намечено на 18 марта
08 января 2018 10:57  [1560] Лингвистический кинопоказ "Искусственные языки в кино" пройдёт в нижегородском "Арсенале" 31 января
Культура и отдых

Нижегородский драмтеатр представит премьеру "Центр памяти" 22 марта

16 января 2018 16:34  [113] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижегородский драмтеатр представит премьеру "Центр памяти" 22 марта. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в драмтеатре.

Согласно информации, репетиции спектакля по рассказам Виктории Токаревой ("Центр памяти" и "Неромантичный человек") начались в конце декабря 2017 года. Режиссером – постановщиком выступает Алла Решетникова (Москва).

Как сообщается в материалах с сайта Госзакупок, стоимость услуг режиссера-постановщика спектакля "Центр памяти" составляет 600 тысяч рублей.

Напомним, что две премьеры состоятся в нижегородском оперном театре в марте и октябре 2018 года.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph