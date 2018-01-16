Нижегородский драмтеатр представит премьеру "Центр памяти" 22 марта Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Нижегородский драмтеатр представит премьеру "Центр памяти" 22 марта. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в драмтеатре.



Согласно информации, репетиции спектакля по рассказам Виктории Токаревой ("Центр памяти" и "Неромантичный человек") начались в конце декабря 2017 года. Режиссером – постановщиком выступает Алла Решетникова (Москва).



Как сообщается в материалах с сайта Госзакупок, стоимость услуг режиссера-постановщика спектакля "Центр памяти" составляет 600 тысяч рублей.



Напомним, что две премьеры состоятся в нижегородском оперном театре в марте и октябре 2018 года.