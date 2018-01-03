Две премьеры состоятся в нижегородском оперном театре в марте и октябре 2018 года Культура и отдых

Нижегородский театр оперы и балета им. Пушкина Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Две премьеры состоятся в нижегородском оперном театре в марте и октябре 2018 года. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщила руководитель литературно-драматургической частью театра Елена Третьякова 9 января.



По ее словам, первая премьера будет приурочена к Дню театра и состоится в марте 2018 года

На сцену вернется балет Людвига Минкуса "Дон Кихот" в новой постановке. Над премьерой работают: дирижер-постановщик – Ренат Жиганшин, балетмейстер – постановщик Заслуженный артист РСФСР Юрий Ветров (Москва), художник-постановщик – Евгений Спекторов. (12+)



Вторая премьера пройдет уже в новом (84) театральном сезоне. В репертуар театра войдет опера Петра Чайковского "Чародейка". Дирижер-постановщик Сергей Вантеев, режиссер-постановщик Вадим Милков (Санкт-Петербург). Спектакль будет сделан в рамках подготовки театра к своему юбилею. (12+)



Напомним, что оперный театр представит новую постановку оперетты "Сильва" в 2019 году.