Минздрав Нижегородской области планирует открыть акушерское отделение на площадях бывшего роддома в Пильне Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Асташкина

Минздрав Нижегородской области планирует открыть акушерское отделение на площадях бывшего роддома в Пильне. Эту информацию НИА "Нижний Новгород" подтвердили в министерстве здравоохранения Нижегородской области 16 января 2017 года.

1 января 2018 года в г.Пильна Нижегородской области был закрыт роддом, жители выступали против этого.

16 января 2018 года минздрав региона сообщил НИА "Нижний Новгород", что на площадях роддома планируется организовать работу акушерско-гинекологического отделения Пильненской ЦРБ.

"В его структуру войдут гинекологические койки круглосуточного, дневного пребывания, койки патологии беременных. Учитывая наличие отдельного родового бокса, имеется возможность для принятия экстренных родов", - рассказали в минздраве.

В ведомстве также отметили, что помещения роддома требуют проведения капитального ремонта. "Принято решение о выделении бюджетных средств на косметический ремонт помещений корпуса. В настоящее время администрацией больницы совместно с администрацией района проводится осмечивание предстоящих ремонтных работ, после которого сумма будет уточнена. Тогда же будут уточнены и сроки ремонтных работ", - добавили в минздраве.