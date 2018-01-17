Последние новости рубрики Общество
17 января 2018 17:50  [822] Приобретаемое за счет средств Нижегородской области оборудование для усиления безопасности на период ЧМ будет передано ФСБ
17 января 2018 17:24  [172] Глеб Никитин ожидает экономический эффект от ЧМ-2018 для Нижегородской области в 5-7 млрд рублей
17 января 2018 16:58  [169] Комиссия при нижегородской администрации рассмотрит вопрос о выселении граждан из дома в Зеленом городе 26 января
17 января 2018 16:13  [154] Нижегородская Дума согласовала увеличение на 4% окладов муниципальных служащих
17 января 2018 15:44  [425] Директор управления муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода подал заявление в полицию об угрозах в свой адрес
17 января 2018 15:24  [130] Комитет по соцвопросам ЗС НО отложил вопрос о присвоении Дзержинску звания города трудовой славы
17 января 2018 15:06  [157] Работник лесхоза в Починковском районе Нижегородской области получил тяжелые травмы от упавшего дерева
17 января 2018 14:41  [139] Работник нижегородского ЗАО "СаровГидроМонтаж" упал с высоты и получил тяжелые травмы
17 января 2018 14:28  [238] Рассмотрение дела директора нижегородского Парка Победы Валерия Киселева продолжится в арбитражном суде
17 января 2018 14:09  [206] Более 750 спасателей будут дежурить в местах крещенских купаний в Нижегородской области
Общество

Рассмотрение дела директора нижегородского Парка Победы Валерия Киселева продолжится в арбитражном суде

17 января 2018 14:28  [238] Общество
Валерий Киселев

Валерий Киселев

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Рассмотрение дела директора нижегородского Парка Победы Валерия Киселева продолжится в арбитражном суде региона. Об этом НИА "Нижний Новгород" Киселев сообщил, комментируя итоги суда, состоявшегося 17 января 2018 года.

По его словам, на заседании присутствовали два юриста контрольно-ревизионного управления (КРУ) администрации Нижнего Новгорода и выступающий ответчиком Киселев с бухгалтером учреждения. Судья, ознакомившись с материалами дела, сообщила, что рассмотрение инкриминируемого директору музея нарушения должно рассматриваться не в районном, а в арбитражном суде Нижегородской области.При этом она не удовлетворила ходатайство о штрафе за просрочку возвращения в горбюджет 891 тысячи рублей и заменила его на предупреждение

Киселев отметил, что в связи с этим придется повторно собирать бухгалтерские отчеты и документы, чтобы предоставить их для нового судебного заседания, дата которого пока не назначена.

"Весь этот цирк и балаган будет продолжаться. Сегодня судья искренне не понимала, почему так сложилась ситуация с рассмотрением дела, при том, что юристы КРУ, выступающие со стороны истца, никаких пояснений не дали. Сейчас в течение нескольких дней мы подготовим материала для арбитража и будем ждать назначения даты. Никакого штрафа мы по-прежнему платить не собираемся и будем настаивать на своей правоте", - отметил директор музея.

Напомним, что КРУ администрации Нижнего Новгорода требует через суд взыскать с директора музея техники и оборонной промышленности в парке Победы Валерия Киселёва 890 тысяч рублей.

Напомним также, что в сентябре 2016 года администрация города собиралась уволить Киселёва с занимаемой должности, однако ему удалось ее сохранить.

Copyright © 1999 - 2018 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Музеи Суд
Поделиться:
Архив
Мебельный базар
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagramtelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph