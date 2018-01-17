Рассмотрение дела директора нижегородского Парка Победы Валерия Киселева продолжится в арбитражном суде Общество

Валерий Киселев Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Рассмотрение дела директора нижегородского Парка Победы Валерия Киселева продолжится в арбитражном суде региона. Об этом НИА "Нижний Новгород" Киселев сообщил, комментируя итоги суда, состоявшегося 17 января 2018 года.

По его словам, на заседании присутствовали два юриста контрольно-ревизионного управления (КРУ) администрации Нижнего Новгорода и выступающий ответчиком Киселев с бухгалтером учреждения. Судья, ознакомившись с материалами дела, сообщила, что рассмотрение инкриминируемого директору музея нарушения должно рассматриваться не в районном, а в арбитражном суде Нижегородской области.При этом она не удовлетворила ходатайство о штрафе за просрочку возвращения в горбюджет 891 тысячи рублей и заменила его на предупреждение



Киселев отметил, что в связи с этим придется повторно собирать бухгалтерские отчеты и документы, чтобы предоставить их для нового судебного заседания, дата которого пока не назначена.



"Весь этот цирк и балаган будет продолжаться. Сегодня судья искренне не понимала, почему так сложилась ситуация с рассмотрением дела, при том, что юристы КРУ, выступающие со стороны истца, никаких пояснений не дали. Сейчас в течение нескольких дней мы подготовим материала для арбитража и будем ждать назначения даты. Никакого штрафа мы по-прежнему платить не собираемся и будем настаивать на своей правоте", - отметил директор музея.



Напомним, что КРУ администрации Нижнего Новгорода требует через суд взыскать с директора музея техники и оборонной промышленности в парке Победы Валерия Киселёва 890 тысяч рублей.



Напомним также, что в сентябре 2016 года администрация города собиралась уволить Киселёва с занимаемой должности, однако ему удалось ее сохранить.