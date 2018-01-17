Директор управления муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода подал заявление в полицию об угрозах в свой адрес Общество

Николай Ингликов Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Неровня

Директор управления муниципальных кладбищ (УМК) Нижнего Новгорода Николай Ингликов подал заявление в полицию об угрозах в свой адрес. Об этом он сообщил НИА "Нижний Новгород", комментируя вышедший 16 января сюжет телекомпании "Волга", где заснят разговор с его участием и монолог предпринимателей, работающих в ритуальной сфере.



В сюжете предприниматели заявляют, что их пытаются выжить из похоронного бизнеса, и видят в этом коррупционную составляющую на рынке ритуальных услуг.



В свою очередь Ингликов отметил, что претензии, высказанные в указанном видео содержат угрозы, в связи с чем он был вынужден обратиться в полицию.



"Пусть полиция разбирается, кто прав, кто виноват! Предприниматель Ермилов бросает мне разные обвинения. Я это связываю с тем, что он был уволен из подведомственной мне организации, пробыв там меньше года. Ермилов пришел в феврале 2017 года, а спустя девять месяцев покинул должность в связи с различными нарушениями, в том числе касающимися трудовой дисциплины. Из этих девяти месяцев – семь он находился на больничном. Видимо, данное увольнение он воспринял как личную обиду", - сказал Ингликов.

"А не так давно произошел инцидент: был обворован салон ритуальных услуг, а потом мне были озвучены различные угрозы. Их я заснял на телефон, и данную видеозапись вместе с заявлением направил в полицию 12 декабря 2017 года. На данный момент идут следственные действия. Будем ожидать результата", – подвел итог директор "УМК".