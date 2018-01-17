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Общество

Глеб Никитин ожидает экономический эффект от ЧМ-2018 для Нижегородской области в 5-7 млрд рублей

17 января 2018 17:24  [173] Общество
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Врио главы Нижегородской области Глеб Никитин ожидает экономический эффект от проведения матчей ЧМ-2018 для региона в 5-7 млрд рублей.

Как он сообщил во время Гайдаровских чтений, которые открылись в Москве 17 января 2018 года, ожидается, что на игры чемпионата в Нижний Новгород приедут порядка 200 тысяч иногородних зрителей, что и позволит обеспечить такой экономический эффект.

"Планируется, что количество иностранных граждан увеличится на треть по сравнению с 2017 годом. Если болельщики, приехавшие в Нижний Новгород, останутся хотя бы на два-три дня, то наш регион получит дополнительный доход в сумме 5-7 миллиардов рублей", - приводит слова Никитина пресс-служба губернатора и правительства.

Также он сообщил, что проведение чемпионата мира, по расчетам властей, должно дать около 1% добавленной стоимости из общего прироста ВРП, прогнозируемого на 2018 год.

"Что касается долгосрочных эффектов, то к 2020 году мы рассчитываем на планку в три с небольшим млн туристов за год. Сейчас этот показатель составляет 1,9 млн туристов – то есть рост практически в два раза", - добавил врио губернатора.

Напомним, что Швеция, Южная Корея, Аргентина, Хорватия, Англия, Панама, Швейцария, Коста-Рика сыграют в Нижнем Новгороде на групповом этапе ЧМ в 2018 году.

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