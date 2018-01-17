Нижегородская администрация планирует вернуть автостанцию "Канавинская" региону после перевода всех маршрутов на ТПУ Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Серкова

После перевода всех маршрутов с автостанции "Канавинская" в Нижнем Новгороде на транспортно-пересадочный узел (ТПУ, будет расположен на Московском шоссе, - прим. НИА "Нижний Новгород") помещение будет возвращено в региональную собственность. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе департамента транспорта и связи администрации Нижнего Новгорода 17 января 2018 года.

Напомним, что с 20 января 2018 года на ТПУ "Канавинский" будут перенесены внутриобластные междугородные и пригородные автобусные маршруты, отправляющиеся с автостанции "Канавинская" и от остановочного пункта "тоннель Московского вокзала". Это маршруты Борского, Балахнинского и Дзержинского направлений. Перевод межрегиональных маршрутов планируется завершить до 31 мая.

В департаменте транспорта горадминистрации рассказали, что до мая автостанция будут продолжать работать в штатном режиме, обслуживая оставшиеся маршруты. При этом после перевода всех маршрутов объект (здание площадью 269,5 кв.м и земельный участок площадью 1090 кв.м) будет передан обратно в область. "В настоящее время автостанция находится в хозяйственном управлении МП "Нижегородпассажиравтотранс" (НПАТ). Но это такая форма собственности, что муниципалитет управляет и распоряжается помещением и территорией, но она находится во временной собственности. После мая 2018 года, когда оставшиеся междугородние и международные маршруты будут выведены оттуда, мы возвратим её обратно в региональную собственность", - пояснили в департаменте.

В правительстве региона о дальнейшей судьбе автостанции не рассказали, пояснив, что в настоящее время она находится в собственности муниципалитета. При этом, как сообщил агентству источник в горадминистрации, вероятно, что она будут подготовлена к сносу в связи с планирующимся строительством новой транспортной развязки на месте "Гордеевского виадука".

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в МКУ "ГУММиД", в настоящее время разработана проектная документация на строительство объекта "Транспортная развязка на ул. Должанская в Канавинском районе". Проектная документация выполнена ОАО Институт "Гипростроймосг" (Москва). На проект имеется положительное заключение госэкспертизы, полученное в 2014 году. Новая двухуровневая транспортная развязка включает в себя: строительство путепровода через железную дорогу (предусматривает пропуск четырёх полос движения автотранспорта и двух трамвайных путей), реконструкцию съездов на улицы Гордеевская, Советская, Мурашкинская, Должанская, Московское шоссе, а также строительство проезда вдоль железнодорожной линии под первым пролетом от пл. Революции на ул. Мурашкинская к ул. Акимова в микрорайон "Мещерское озеро" общим протяжением около 2,6 км, строительство 11 подпорных стен протяжением около 1км, пешеходный проход в насыпи тоннельного типа. Как сообщили в ГУММИДе, в соответствии с проектом существующий путепровод будет разобран, также сносу подлежат здание автостанции "Канавинская" и прилегающие строения.

Стоимость объекта в текущих ценах составляет около 6,765 млрд рублей. "Строительство развязки возможно провести в два этапа: вначале выполнить строительство путепровода через железную дорогу со съездами на улицы Гордеевская, Советская, Мурашкинская, Должанская и Московское шоссе; далее выполнить строительство проезда вдоль железнодорожной линии от пл. Революции на ул. Мурашкинская (к ул. Акимова) и правоповоротного съезда с путепровода на проезд", - отметили в управлении.

Как сообщили в ГУММИДе, в настоящее время сроки начала строительства развязки не определены. Вопрос обсуждается на уровне полпредства и правительства области.