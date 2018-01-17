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Происшествия

Подозреваемый в получении взятки замначальника цеха "Нижегородского машзавода" помещен под домашний арест

18 января 2018 15:29  [434] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Подозреваемый в получении взятки замначальника цеха "Нижегородского машзавода" помещен под домашний арест.

Как сообщила 18 января 2018 года объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, подозреваемый помещен под домашний арест до 15 марта включительно.

В сообщении говорится, что следствие ходатайствовало о заключении подозреваемого под стражу, но Московский районный суд в избрании такой меры пресечения отказал.

Напомним, по версии следствия, в декабре 2017 года подозреваемый потребовал с предпринимателя, который по договору поставлял продукцию на склад предприятия, 180 тысяч рублей за исполнение договора гособоронзаказа и его продление. 16 января при получении части взятки 35-летний мужчина был задержан.

Уголовное дело по этому факту возбуждено по п.п. "б, г" ч.7 ст.204 УК РФ (незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег за совершение действий в интересах дающего, сопряженные с вымогательством, совершенные в крупном размере).

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Теги:
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